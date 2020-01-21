В Турции вратарь получил красную карточку за два неправильно отбитых пенальти. В ворота встал полевой игрок и отбил третий

Необычный эпизод произошел в матче второй турецкой лиги между "Усакспором" и "Эргеном" (2:0). Вратарь команды "Усакспора" Эрсин Айдын отразил пенальти, однако получил желтую карточку за то, что покинул линию ворот раньше времени.