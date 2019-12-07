«Ювентус» проиграл впервые в сезоне. В лигах топ-5 не осталось команд без поражений

«Ювентус» со счетом 1:3 проиграл «Лацио» в 15-м туре чемпионата Италии. Для команды тренера Маурицио Сарри это первое поражение в сезоне.