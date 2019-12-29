Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски» у женщин, Большунов на втором месте среди мужчин

После спринта в Ленцерхайде (Швейцария) произошли изменения в генеральной классификации многодневки «Тур де Ски», которая проходит в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.