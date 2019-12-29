«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.