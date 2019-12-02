НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 11-го по 30-еВан Дейк об отсутствии Роналду на церемонии ЗМ: «А он был соперником?»Не надо, WADA«Зенит» показал свою версию аргентинца с шестью «Золотыми мячами»Олимпийская чемпионка Байлз поразила фанатов великолепным прыжком с вышки. Видео«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 11-го по 30-еЖурнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 30-го по 11-е место. Десятка лидеров будет опубликована позднее.рекламаНазван обладатель премии «Золотой мяч»Церемония вручения премии лучшему футболисту года прошла в парижском театре Шатле. По ее итогам обладателем приза стал аргентинский нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси.Источник: Изменения в данные Московской лаборатории внёс муж директораИзменения в данные Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству в начале 2019 года, внёс Евгений Молчалов, муж директора лаборатории Елены Молчаловой, сообщает Sports Integrity Initiative.Назван запасной участник в поединке Нурмагомедова и ФергюсонаЧетвертый номер рейтинга легковесов UFC, Джастин Гэйтжи, не прочь выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, если один из бойцов не сможет принять участие в титульном матче.«Будь мужчиной!»: Емельяненко принял вызов ЧахкиеваСпортсмен публично сообщил, что готов провести поединок с боксером. Александр Емельяненко нашел противника для нового боя. Боец принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляцииКто выиграет серию-2019? С 5 по 8 декабря проходит финал серии «Гран-при» по фигурному катанию. Соревнования принимает итальянский Турин.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —БорнмутНачало в 14:30Чемпионат АнглииБернли— : —Манчестер СитиНачало в 15:15Чемпионат ФранцииБордо— : —Ним ОлимпикНачало в 13:00Чемпионат ФранцииБрест— : —СтрасбурНачало в 13:00Еще 2Кубок Италии1/16 ФиналаКремонезе— : —ЭмполиНачало в 09:00Кубок Италии1/16 ФиналаДженоа— : —АсколиНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/16 ФиналаКарагюмрюк— : —ГезтепеНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаEни Малатьяспор— : —КечиоренгюджюНачало в 06:30Еще 3Весь футболрекламаВ Петербурге выдали первые паспорта болельщиков на Евро-2020В Северной столице открылся специализированный центр, сообщил корреспондент «Форпоста». Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге выдали первые паспорта болельщиков на Евро-2020.НХЛ. Записи матчей02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир 02:35:50Лос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:20Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:16Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир 02:29:50Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:27:10Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:50:35Торонто – Баффало Яндекс.Эфир 02:41:30Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир 02:22:55Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:25Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:45Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:55Калгари – Оттава Яндекс.Эфир 02:42:33Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:45:00Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:20Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:30:50Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:05Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:51:50Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:51:10Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:28:30Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:34:30Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир 02:36:30Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:30Баффало – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:40Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир 02:56:15Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:53:18Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир СКА одержал волевую победу над столичным ЦСКАПетербургская команда смогла впервые с 2017 года обыграть московских одноклубников в рамках регулярного сезона КХЛ. ЦСКА принимал на своем льду петербургский СКА.реклама