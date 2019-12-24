Кристина Резцова согласилась пробежать гонку в нижнем белье

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не жалеет о решении выйти на одну из гонок в 2013 году в нижнем белье поверх костюма, и выразила готовность повторить свой поступок.