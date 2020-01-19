Бой Алексея Олейника не показали на Украине. Он выходил на взвешивание в футболке с Путиным

Тяжеловес UFC Алексей Олейник в рамках турнира UFC 246 победил сабмишеном Мориса Грина. На Украине турнир транслировался телеканалом Setanta Sports, но бой Олейник – Грин не был показан.