Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Он обогнал в финишном створе француза Люка Шанава на 0,05 секунды.