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Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола

Нападающий «Витесса» Рой Беренс поделился историей о разногласиях с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. По словам нападающего, он потерял год игровой практики из-за российского тренера.
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