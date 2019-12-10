«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во втором тайме Наби Кейта вывел свою команду вперед после навеса Садио Мане. Затем Мохамед Салах забил второй гол.