Фанаты Загитовой захватили стадион «Зенита». Алина затмила хоккей, СКА и ЦСКА ответили унылой игрой

Как только СКА объявил о том, что на Русской классике выступит Алина Загитова, мне поступило несколько звонков от ее преданных фанатов.