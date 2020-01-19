«Его гнобят»: Уткин о переходе Кокорина в «Сочи»

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин отметил в своем Telegram-канале, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи» доказывает, что тот «в порядке», однако «принято решение гнобить парня».