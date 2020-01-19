НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Его гнобят»: Уткин о переходе Кокорина в «Сочи»10:1! Российские юниоры разгромили Финляндию и вышли в финал ОлимпиадыЖоазиньо и Кардозу могут покинуть «Динамо»В КХЛ грядёт смена власти. Чернышенко на посту президента лиги сменит Морозов?Британия наотрез отказалась выдавать WADA пробы заподозренного в допинге чемпиона«Его гнобят»: Уткин о переходе Кокорина в «Сочи»Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин отметил в своем Telegram-канале, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи» доказывает, что тот «в порядке», однако «принято решение гнобить парня».рекламаКокорин не хочет уходить из «Зенита»Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет остаться в клубе. По информации журналиста Сергея Егорова, россиянин «категорически не намерен уходить».Тина Канделаки о новом министре спорта: «Главное, чтобы он был борцом в прямом смысле слова»Олег Матыцин стал одним из тех министров, которые впервые возглавят федеральные ведомства. Указ подписал 21 января президент Владимир Путин.Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о травме Артемия ПанаринаРоссийский нападающий Артемий Панарин, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс» получил травму. Об этом сообщил главный тренер клуба Дэвид Куинн.Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: расписание и прямые трансляцииС 22 по 26 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2020. Серьезный интерес по традиции вызывают соревнования девушек.Virtus.pro заняла 13-16-е место на DreamLeague Leipzig MajorTeam Liquid обыграла Virtus.pro в первом раунде нижней сетки плей-офф на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша— : —АланьяспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаСайт РПЛ: «Спартак» отзаявил Джано«Спартак» отзаявил полузащитника Джано Ананидзе. Это следует из информации на сайте Российской премьер-лиги. В рубрике «Отзаявки игроков» Джано числится покинувшим клуб сегодняшним числом — 21 января.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир