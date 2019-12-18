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Свечников забил фанатастический гол в победном матче «Каролины» против «Виннипега»

«Виннипег Джетс» на своем льду принимал клуб «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости победили во встрече со счетом 6:3. В составе «Харрикейнз» отличился Андрей Свечников.
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