Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами

Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон признался, что хотел бы посетить Москву. — Место на земле, которое вы бы хотели посетить? — Москва.