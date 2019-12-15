Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России. «Я всё ещё привыкаю к России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совсем другой мир.