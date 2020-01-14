Тедеско рассказал о состоянии «Спартака» после зимней паузы

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии команды после зимней паузы. Об этом сообщает пресс-служба клуба. "Сложно пока сказать о состоянии команды после первой тренировки.