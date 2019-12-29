Молодежная хоккейная сборная Канады одержала победу над Германией на МЧМ

Канадская молодежная сборная одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии. Канадцы победили со счетом 4:1. Встреча прошла в Отаве.