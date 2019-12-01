Тренер Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян считает, что в женском одиночном катании необходимо повысить возрастной ценз. «Я скажу всё то же: не нужно соревновать девочек с женщинами.