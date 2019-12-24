Фёдор Емельяненко объяснил, почему считает брата мёртвым

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал свои напряжённые отношения с родным братом Александром и объяснил, почему не общается с ним. Я молюсь, чтобы человек нашёл себя.