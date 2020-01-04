НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБенито перешел в киевское «Динамо»Сборная России вышла в полуфинал МЧМ, победив ШвейцариюГуберниев уколол российских лыжников с помощью хоккейного мема после гонки «Тур де Ски»Путин подписал указ о подготовке к проведению Универсиады-2023 в ЕкатеринбургеНапряжение на ближнем Востоке мешает футбольной сборной СШАБенито перешел в киевское «Динамо»Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо. Напомним, что 1 января спортивный директор Тамбова Павел Худяков сообщил, что клуб расторг соглашение с Бенито.рекламаWADA назначило размер взноса России на 2020 годСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет ШвецияОпределились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии. Счет встречи составил 5:0. Две шайбы забросил Нильс Хёнгландер.Агент Ковальчука: «„Монреаль“ с Ильей побьется за выход в плей-офф НХЛ»Юрий Николаев, агент форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал переход своего клиента в «Монреаль». Россиянин заключил двусторонний контракт до конца сезона.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»Форвард «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что российский специалист на год лишил его футбола из-за споров по тактике.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаМакгрегор заявил, что Нурмагомедов избегает боя с ним из-за страхаБывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не желает матча-реванша с ним из-за боязни проиграть.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Официально: вратарь «Шальке» летом перейдет в «Баварию»Капитан «кобальтовых» достанется мюнхенскому клубу бесплатно. Александр Нюбель 1 июля станет игроком «Баварии», сообщает официальный сайт чемпиона Германии.реклама