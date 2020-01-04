Бенито перешел в киевское «Динамо»

Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо. Напомним, что 1 января спортивный директор Тамбова Павел Худяков сообщил, что клуб расторг соглашение с Бенито.