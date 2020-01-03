НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБенито перешел в киевское «Динамо»Ларс Эллер: «Не могу представить себе матч, в котором Самсонов не играл бы хорошо»Врач назвал Шумахера человеком, сильно отличающимся от прежнегоБеренс пожаловался, что Слуцкий «украл» у него год футболаПоединок Федора Емельяненко показал один из худших рейтингов BellatorБенито перешел в киевское «Динамо»Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо. Напомним, что 1 января спортивный директор Тамбова Павел Худяков сообщил, что клуб расторг соглашение с Бенито.рекламаКлебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Победителем мужского масс-старта многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Об этом сообщает портал Сhampionat в пятницу, 3 января.Россия - Швеция: когда и по какому каналу трансляция 1/2 финала МЧМСегодня в Чехии пройдут полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, где Россия сыграет со Швецией.WADA определилось с размером ежегодного взноса РоссииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) определилось с размером ежегодного обязательного взноса России в бюджет организации.⚡Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона. Зарплата российского форварда составит 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч — в АХЛ.Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииХетафе0 : 0РеалИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаПрестон0 : 1Норвич СитиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКардифф Сити0 : 1Карлайл ЮнайтедИдёт 1-й таймЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаСтэйд Портелиос1 : 3СтрасбурИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаМонако1 : 0РеймсИдёт 2-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаФигуристку Алину Загитову высмеяли в КВНКоманда КВН "Так-то" в финальной игре Высшей лиги пошутила над решением олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир