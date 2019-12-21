НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Сергей Белозеров – о формировании состава сборной на январские этапы КМ: «Критерии позволяют нам взять ту же команду, что и в декабре»

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал, как будет формироваться состав основной команды на январских этапах Кубка мира.
реклама

31-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом

Так утверждают различные СМИ. Знаменитый российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов празднует пополнение в семье. У действующего чемпиона UFC в легком весе родился третий ребенок.
реклама