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Новым главным тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

До этого назначения он работал в тренерском штабе футбольного клуба под руководством Владимира Федотова, говорится на сайте команды. Там же высказываются слова благодарности Федотову за его работу.
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Даллас — Виннипег
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Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
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Глава WBO: Джошуа в течение 180 дней должен провести бой против Усика

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа в течение 180 дней должен провести защиту своего титула в бою против украинца Алексадра Усика.
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