Новым главным тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

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В течение первых двух раундов бой в основном проходил в партере и клинце.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Глава WBO: Джошуа в течение 180 дней должен провести бой против УсикаПрезидент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа в течение 180 дней должен провести защиту своего титула в бою против украинца Алексадра Усика.рекламаПавел Дацюк продает свой американский замок на берегу озера за 4,5 миллиона долларовНападающий хоккейного клуба «Автомобилист» продает свой замок в Америке. 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