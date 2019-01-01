Adidas подготовил новую форму для сборной России

Свечников – о голе из-за ворот: «Много тренирую это движение. Возможно, мне удастся так забить еще раз»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3). Россиянин во второй раз в сезоне забросил её из-за ворот.