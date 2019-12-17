Глава комитета WADA по соответствию объяснил решение не лишать Россию футбольного Евро

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что Россия не потеряет право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу-2020 в Санкт-Петербурге, так как наказание, вынесенное исполкомом WADA должно быть общим для всех видов спорта.