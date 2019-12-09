НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Спартака» и «Ростова» покинули стадион в первом таймеWADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мираСергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADAWADA назвало виды спорта, в которых российские атлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правилВладимир Сальников — о решении ВАДА: «Никто не имеет права лишать невиновных спортсменов мечты»Фанаты «Спартака» и «Ростова» покинули стадион в первом таймеВ Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом».рекламаФИФА отреагировала на решение ВАДА в отношении РоссииВ Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что организация приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) в отношении России.Сергей Семак: Не верю, что «Лион» и «Лейпциг» договорятся против «Зенита»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Бенфикой» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о состоянии петербургской команды.СКА обыграл «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференцииВ Москве на "ВТБ Арене" состоялась центральная встреча дня регулярного чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и санкт-петербургским СКА.Родченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мереБывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что давно ждал введения санкций против российского спорта.Орлов о Дзюбе: «В стрессовой ситуации он насилует себя, находит резервы, заставляет себя играть»Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно форварда «Зенита» Артема Дзюбы. «Мы и раньше знали, до Сан-Марино, что кое-кто покрикивает против Дзюбы.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм1 : 0АрсеналИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве0 : 0Жил ВисентеИдёт 1-й таймЧемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаГанус: Колобков вводит всех в заблуждениеГендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова министра спорта РФ Павла Колобкова.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Плющенко пробил заливочную трубку во время ледового шоу в РумынииДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в комичной ситуации во время выступления на ледовом шоу в Румынии. В концовке программы он пробил коньком трубку для заливки льда.рекламаУЕФА воздержался от комментариев относительно последствий для российского футболаУЕФА выступил с заявлением относительно решения исполкома ВАДА утвердить рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.Овечкин о санкциях ВАДА: у нас еще много времени до Олимпиады, чтобы решить, что делатьРоссийский нападающий команды НХЛ «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал информацию об отстранении российских спортсменов от выступления в международных соревнованиях на четыре года.Вячеслав Фетисов: Аргументы против нас были более чем убедительныеДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований. Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение.Родченков: Россия понесёт заслуженное наказание за допинговые грехиБывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о решении исполнительного комитета ВАДА о санкциях в отношении России, принятом 9 декабря.