Александр Емельяненко: «Поступок Гончарова - паскудство»

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал поступок чемпиона ACA в тяжелом весе Евгения Гончарова, который на днях опубликовал видео его боксерских спаррингов в клубе "Ахмат", на котором Александр оказывается в тяжелом нокдауне после пропущенного удара: "Паскудство ли это?