Шнуров ответил WADA на решение о дисквалификации России новым острым стихом о бомбе

Лидер группы «Ленинград» опубликовал в социальной сети новое ироничное стихотворение. Он посвятил его сегодняшнему решению WADA об отстранении России от участия в международных соревнованиях.