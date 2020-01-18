АПЛ – лучшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ – 26-я

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года. Список впервые с 2009 года возглавила английская Премьер-лига.