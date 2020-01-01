Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Колорадо»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признал лучшим игроком поединка регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб одержал победу в дополнительное время.