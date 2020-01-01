Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.