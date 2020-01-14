Валерий Карпин: «Если бы многие игроки и президент ушли из „Ростова“, ушел бы и я»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о финансовой ситуации в клубе и о том, задумывался ли он об уходе из клуба. — Какая сейчас ситуация в «Ростове»? — Такая же.