Александр Поветкин провел открытую тренировку перед боем против Майкла Хантера

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин в Эр-Рияде провел открытую тренировку для СМИ и болельщиков перед поединком против Майкла Хантера.