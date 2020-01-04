НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Валенсия» минимально обыграла «Эйбар»Нейрохирург рассказал о состоянии здоровья ШумахераКузнецов забил в победном матче «Вашингтона» против «Каролины», Самсонов признан первой звездойБой Емельяненко и Рампейджа показал низкий рейтинг на американском ТВНападающий «Витесса» рассказал о конфликте со Слуцким«Валенсия» минимально обыграла «Эйбар»В рамках 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эйбар».рекламаСборная России по хоккею вышла вперёд в матче полуфинала МЧМ со ШвециейМолодёжная сборная России повела в матче со Швецией в рамках 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.WADA определило размер взноса для России на 2020 годСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.Овечкин впервые в сезоне обыграл Свечникова, Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Обзор дня НХЛХудобин одержал 10-ю победу в сезоне Ковальчук — в «Монреале»Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииХетафе0 : 0РеалИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаПрестон0 : 1Норвич СитиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКардифф Сити0 : 1Карлайл ЮнайтедИдёт 1-й таймЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаСтэйд Портелиос1 : 3СтрасбурИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаМонако1 : 1РеймсИдёт 2-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболреклама«Она что, Загитова, чтобы в 17 лет на пенсию?» В КВН пошутили над олимпийской чемпионкойКоманда КВН «Так-то» посмеялась над решением олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить карьеру.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир