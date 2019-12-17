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Прогнозы и ставки букмекеров на матч Астон Вилла – ЛиверпульВо вторник, 17 декабря, в 22:45 (МСК) состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между футбольными клубами Астон Вилла и Ливерпуль. Игра пройдет в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк».Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказовТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.«Реал» объявил заявку на игру против «Барселоны»Мадридский «Реал» назвал имена 19 футболистов, которые смогут принять участие в перенесенном матче 10-го тура испанской примеры против «Барселоны».Загитова выступит в Петербурге перед матчем «Русской классики». Тутберидзе жестко прошлась по Тарасовой и Плющенко из-за АлиныПресс-служба СКА сообщила, что Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приедет в Петербург на следующей неделе, чтобы выступить перед матчем против московского ЦСКА на «Газпром Арене» в рамках «Русской классики».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаЛеальтад0 : 1КадисЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаКорухо4 : 5МирандесЗавершёнЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболрекламаУткин рассказал, как Тутберидзе уволила журналистку ВайцеховскуюСпортивный журналист Василий Уткин рассказал о том, что делает группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с людьми, имеющими с ней разногласия.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир Защитник сборной России подал документы на канадское гражданствоЗащитник «Оттавы» Никита Зайцев хочет получить канадское гражданство. О намерениях хоккеиста сборной России сообщает телеграм-канал Mash.реклама