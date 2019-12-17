Загитова выступит в Петербурге перед матчем «Русской классики». Тутберидзе жестко прошлась по Тарасовой и Плющенко из-за Алины

Пресс-служба СКА сообщила, что Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приедет в Петербург на следующей неделе, чтобы выступить перед матчем против московского ЦСКА на «Газпром Арене» в рамках «Русской классики».