НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемУкраинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатовВАДА открыло 15 новых дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории«Катаюсь в паре и атмосфера добрее, чем на соревнованиях». Загитова рассказала о выступлениях в шоуПлющенко резко ответил хореографу группы ТутберидзеУткин заступился за ТарасовуУкраинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатовНападающего испанского Альбасете Романа Зозулю довели до слез фанаты команды соперника. В минувшее воскресенье в матче испанской Сегунды Райо Вальекано — Альбасете произошел неприятный инцидент.рекламаМаксим Сушинский: «Ковальчук попробует найти работу в НХЛ. Если что, будем разговаривать»Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о возможности перехода в команду нападающего Ильи Ковальчука. «Илья сначала попробует найти работу в НХЛ. Найдет ли он себе там новую команду?Губерниев назвал конфликт между Плющенко, Тарасовой и Тутберидзе «адским срачем»Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о конфликте между тренером фигуристки Алины Загитовой, Этери Тутберидзе, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.«Реал» объявил заявку на игру против «Барселоны»Мадридский «Реал» назвал имена 19 футболистов, которые смогут принять участие в перенесенном матче 10-го тура испанской примеры против «Барселоны».Что нужно знать о ставках на матч «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» 17 декабря17 декабря дортмундская «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.В чемпионате России может появиться плей-оффПрезидент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаАндорра1 : 1ЛеганесИдёт 2-й таймКубок Испании1/64 ФиналаИнтерсити0 : 2Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболрекламаСебастьян Самуэльссон: «Идеальная мужская эстафетная четверка? Бе, Фуркад, Дестье и я»Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон назвал идеальную мужскую эстафетную четверку. — Самая жесткая травма в вашей карьере? — У меня было их не так много.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ливерпуль играет самым молодым составом в истории клуба в Кубке Лиги с Астон ВиллойОсновные игроки завтра сыграют в рамках Клубного чемпионата мира.Ливерпуль играет сегодняшний матч 1/4 финала Кубка английской лиги против Астон Виллы самым молодым составом в истории клуба.рекламаСМИ узнали фамилии футболистов, которые не будут продлевать контракты с «Зенитом» летомСтало известно будущее девяти футболистов «Зенита», у которых истекают сроки действия контрактов по окончании текущего сезона. По информации источника, три игрока покинут петербургскую команду летом.Финал Гран-при в Турине по фигурному катанию: что осталось за кадромНа официальной странице интернет-платформы Youtube Первый канал разместил видео, где показаны моменты, которые остались за кадром выступлений Алины Загитовой, Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой в финале Гран-при по фигурному катанию.