Максим Сушинский: «Ковальчук попробует найти работу в НХЛ. Если что, будем разговаривать»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о возможности перехода в команду нападающего Ильи Ковальчука. «Илья сначала попробует найти работу в НХЛ. Найдет ли он себе там новую команду?