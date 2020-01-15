«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.