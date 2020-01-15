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«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
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Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 команд

На прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.
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Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: Николаев пожалел, что 10-й этап «Дакара» сократили

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый 10-му соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января.

НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Бостон — Вегас
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Каролина — Виннипег
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Миннесота — Флорида
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Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
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Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
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Питтсбург — Бостон
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Ванкувер — Сан-Хосе
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Миннесота — Даллас
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Нэшвилл — Баффало
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Филадельфия — Лос-Анджелес
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Коламбус — Нью-Джерси
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Монреаль — Вегас
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Детройт — Флорида
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Торонто — Чикаго
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Оттава — Калгари
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Колорадо — Сент-Луис
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Эдмонтон — Аризона
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Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
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Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
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UEFA опять обнаружил сильный разрыв в доходах клубов

UEFA опять обнаружил сильный разрыв в доходах клубов Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обнародовал ежегодный отчет «Ландшафт европейского клубного футбола», в котором оценивается финансовое состояние клубов из 54 национальных ассоциаций, входящих в UEFA, в 2018 финансовом году.
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