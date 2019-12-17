«Интер» упустил победу в матче с «Фиорентиной» в добавленное время

«Интер» не смог победить «Фиорентину» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Счёт открыл испанец Борха Валеро, отличившийся на восьмой минуте.