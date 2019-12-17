Александр Большунов не попал на пьедестал в гонке на 15 км в Давосе

В Давосе (Швейцария) завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Увы, наш земляк Александр Большунов остался без наград. Сегодня состоялась гонка на 15 км с раздельным стартом.