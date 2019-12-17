НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Интер» упустил победу в матче с «Фиорентиной» в добавленное времяРыжий Тарзан выдал супербой с легендой кикбоксинга. Но получил по печениКоу назвал условие допуска россиян до Олимпиады в ТокиоДубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»Шлеменко задушил экс-бойца UFC Бранча на турнире в Екатеринбурге«Интер» упустил победу в матче с «Фиорентиной» в добавленное время«Интер» не смог победить «Фиорентину» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Счёт открыл испанец Борха Валеро, отличившийся на восьмой минуте.рекламаВице-президент «Альбасете»: Зозуля плакал в раздевалкеВице-президент «Альбасете» Виктор Варела прокомментировал инцидент, связанный с украинским форвардом Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».Евгений Плющенко ответил Этери ТутберидзеРешение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать паузу в карьере, вызвало оживленные споры в российском фигурном катании.Сборная России по хоккею в Петербурге обыграла ФинляндиюНациональная сборная России победила Финляндию в заключительном матче Кубка Первого канала.«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3, 15 декабря, обзор матча 17-го тура АПЛОзил распсиховался, а спасать игру вместо него вышел 19-летний юнец. С самого начала встречи на «Эмирейтс» команды задали сумасшедший темп.Пётр Ян отправил Юрайю Фейбера в нокаут на турнире UFC 245На состоявшемся в Лас-Вегасе турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245 боец Пётр Ян из России одержал победу на американцем Юрайей Фейбером.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал0 : 3Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта2 : 2МальоркаЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-041 : 0АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаАлександр Большунов не попал на пьедестал в гонке на 15 км в ДавосеВ Давосе (Швейцария) завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Увы, наш земляк Александр Большунов остался без наград. Сегодня состоялась гонка на 15 км с раздельным стартом.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Россия собралась обжаловать решение WADAПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».реклама