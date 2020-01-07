Экс-директор сборной Норвегии по лыжам: «Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду и он завершит карьеру»

Бывший спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус сообщил, что не расстроится, если россиянина Сергея Устюгова не допустят до Олимпиады.