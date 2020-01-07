«Автомобилист» уступил «Сибири» в овертайме, ведя в счёте 2:0

Хоккеисты «Автомобилиста» сегодня провели второй домашний матч 2020 года. Ведя в счёте 2:0, они в итоге проиграли «Сибири» в овертайме. Напомним, команды уже встречались в этом сезоне.