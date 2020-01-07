Леонид Слуцкий: Стоит ли Чалову ехать в АПЛ? Это индивидуальный и интимный вопрос

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может переехать в один из клубов АПЛ.