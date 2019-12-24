Федор Смолов рассказал о предложениях зарубежных клубов, которые он отверг

Форвард «Локомотива» Федор Смолов стал новым героем видео-блога Евгения Савина «Красава». Одной из тем стал возможный переход Смолова в один из европейских чемпионатов.