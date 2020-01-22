Водорезова о Даниеляне: на чемпионате Европы надо учиться и заявлять о себе

Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, рассказала, возникали ли сомнения, отправлять её воспитанника на взрослый чемпионат Европы или же оставить его в этом сезоне в юниорах.