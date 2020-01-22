НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и ВернераИлья Авербух: «Наши фигуристы – фавориты Евро. Речь не только о женском катании, но и об остальных дисциплинах»Серроне могут запретить драться после боя с МакгрегоромРейтинги UFC: Аскаров в шаге от топ-5, Макгрегор обошел ГэтжиЛасицкене может подать многомиллионный иск к ВФЛА«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера«Барселона» продолжает поиск нападающего, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса, сообщает Sport.es.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Кокорин принял участие в утренней тренировке «Зенита»Нападающий Александр Кокорин на данный момент находится в расположении «Зенита» на сборе в Катаре, несмотря на новости о его аренде в «Сочи».Солтмурад Бакаев: «Переговоры с „Рубином“ шли недолго, интерес Слуцкого стал главным фактором»Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, что стало главным стимулом его перехода в казанский клуб. «Не передать словами, как я рад оказаться в «Рубине».В контрактах Шомуродова и Норманна с «Ростовом» не прописаны отступныеСтали известны некоторые детали новых контрактов форварда Эльдора Шомуродова и хавбека Матиаса Норманна с «Ростовом». Сегодня футболисты заключили с клубом новые 5-летние соглашения.Наши одиночники в шаге от золота ЧЕ. Фаворит пропахал лед и вылетел с турнира!Лидирует после короткой программы в Граце 29-летний чех Михал Бжезина, второе и третье место — у Алиева и Даниеляна. Чемпионат Европы.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 0БарселонаПерерывЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаБешикташ2 : 1ББ ЭрзурумспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаВяльбе: Матыцин опытный человек и разберётся с существующими проблемамиГлава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе положительно оценила назначение Олега Матыцина на должность министра спорта РФ. «Жду продолжения развития спорта. Он опытный человек.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Водорезова о Даниеляне: на чемпионате Европы надо учиться и заявлять о себеЕлена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, рассказала, возникали ли сомнения, отправлять её воспитанника на взрослый чемпионат Европы или же оставить его в этом сезоне в юниорах.реклама