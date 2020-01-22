Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»

Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с нападающим Элдором Шомуродовым, а также с полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым. Соглашения рассчитаны на пять лет, сообщают в клубе.