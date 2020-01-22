НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и ВернераРоссийская конкурентка Магучих и Левченко рискует пропустить Олимпиаду, но готовит многомиллионный искСерроне может пропустить полгода из-за травм, полученных в бою с МакгрегоромМатыцин приобрел проблемы с Черкизоном от предыдущего ректораАскаров поднялся на шестое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера«Барселона» продолжает поиск нападающего, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса, сообщает Sport.es.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Агент Кокорина: Александр не собирается переходить в «Сочи»Агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил о том, что его клиент не собирается переходить в "Сочи". Об этом сообщает "Фонтанка".Игрок «Спартака» Солтмурад Бакаев объявил о переходе в казанский «Рубин»(Казань, 22 января, «Татар-информ»). 20-летний полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев стал игроком «Рубина». Об этом заявил сам футболист.Российский фигурист Алиев занял второе место в короткой программе ЧЕРоссийский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место в короткой программе на чемпионате Европы, пишет ТАСС. Выступление 20-летнего россиянина жюри оценило в 88,45 балла.Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с нападающим Элдором Шомуродовым, а также с полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым. Соглашения рассчитаны на пять лет, сообщают в клубе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаФедерация санного спорта России будет участвовать в споре между WADA и РУСАДАМОСКВА, 21 января. / ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) отправила необходимые документы для участия в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир