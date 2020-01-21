Отчим Кокорина не поддерживает его переход в ФК «Сочи»

Отчим нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал переход спортсмена в ФК «Сочи» По его мнению, ничего хорошего из этого не выйдет.