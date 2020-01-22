Легкоатлетка Ласицкене: буду бороться за право выступать на Олимпиаде

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о намерении бороться за право участвовать в Олимпийских играх 2020 года до конца. Об этом сообщает РИА "Новости".