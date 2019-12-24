«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Английский «Ливерпуль» обыграл бразильский «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Единственный мяч во встрече был забит в дополнительное время.