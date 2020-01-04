Сборная Казахстана разгромила Германию на МЧМ-2020

В чешской Остраве сборная Казахстана обыграла команду Германии со счетом: 4:1. До начала матча специалисты и эксперты в один голос утверждали, что немцы обыграют Казахстан, но игра рассудила по-своему.